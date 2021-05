Nach mehreren Monaten Pause wegen der Corona-Pandemie öffnen Kultureinrichtungen ihre Türen wieder für das Publikum.

Am Abend fand in der Elbphilharmonie in Hamburg ein Konzert vor zahlenmäßig stark begrenztem Publikum statt. Auch die Laeiszhalle öffnete wieder. Hier startete Chefdirigent Sylvain Cambreling mit einem Mozart-Programm. Alle Säle sind nur zu einem Drittel ausgelastet, die Besucher brauchen einen negativen Corona-Test und müssen Maske tragen. Am Dienstag zeigen die Ruhrfestspiele eine erste Aufführung vor Präsenz-Publikum. Die Anfang Mai eröffneten Festspiele waren wegen der Pandemie bisher nur digital über die Bühne gegangen. Das Bühnenfestival endet am 20. Juni.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.