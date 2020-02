Wenn man genau hinschaut, dann findet man Spuren kolonialer Vergangenheit in fast jeder deutschen Stadt. Nicht nur in Berlin oder der Hansestadt Hamburg, sondern auch im Süden des Landes, in Augsburg. Da gibt es Straßen, die nach Kolonialherren benannt sind, oder ein Hotel, um dessen Name seit Jahren gestritten wird. Viele Spuren finden sich aber auch in unseren Köpfen, unserer Sprache und unserem Umgang miteinander.

Pia Masurczak hat diesem Erbe nachgespürt: In einem äthiopischen Kochkurs, in einem Theaterworkshop und bei einem postkolonialen Stadtrundgang wird gestritten und diskutiert und der Umgang miteinander und mit der Vergangenheit verhandelt.

(Teil 2 am 14.2.2020)