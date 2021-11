Der US-Schauspieler Dean Stockwell ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Er war unter anderem in "Paris, Texas" von Wim Wenders und in "Blue Velvet" von David Lynch zu sehen. Stockwell gewann in seiner jahrzehntelangen Karriere zwei Mal einen Golden Globe, zuletzt für seine Rolle in der Science-Fiction-Fernsehserie "Quantum Leap" ab Ende der 1980-er Jahre, die in Deutschland "Zurück in die Vergangenheit" hieß.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.