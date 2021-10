Der Schauspieler Heinz Lieven ist tot.

Nach Angaben seiner Agentur starb er bereits am vergangenen Montag im Alter von 93 Jahren in Hamburg. Das Fernsehpublikum kannte Lieven unter anderem aus Serien wie "Notruf Hafenkante" und "Großstadtrevier". Der gebürtige Hamburger stand aber auch für internationale Produktionen vor der Kamera - beispielsweise 2011 an der Seite von Oscar-Preisträger Sean Penn im Film "Cheyenne - This Must Be The Place".

