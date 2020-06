Boliviens Übergangsregierung schafft mehrere Ministerien ab und begründet dies mit finanziellen Zwängen infolge der Corona-Krise.

Wie bolivianische Medien berichten, sind die Ressorts Sport, Kultur und Kommunikation betroffen. Übergangspräsidentin Añez wird mit den Worten zitiert, das gesamte eingesparte Geld werde in das Gesundheitssystem und in den Kampf gegen das Coronavirus fließen.



Die Abschaffung des Kulturministeriums löste insbesondere unter den Kulturschaffenden in Bolivien Kritik aus. Sie protestierten unter dem Motto "Ich bin ein Künstler und keine absurde Ausgabe". Auch die Schließung der Botschaften in Nicaragua und im Iran stieß auf Widerstand. Die liberalkonservative Politikerin Añez rechtfertigte die Entscheidung. Ihre Regierung habe nichts gegen die betreffenden Länder, aber man müsse sparen, um investieren zu können.



Unter dem früheren Präsidenten Morales pflegte Bolivien enge politische und wirtschaftliche Beziehungen mit Nicaragua und dem Iran. Der linksgerichtete Politiker trat im November 2019 auf Druck des Militärs zurück, weil ihm Betrug bei der Präsidentenwahl vorgeworfen wurde. Seitdem führt eine Interimsregierung die Amtsgeschäfte. Die für Anfang Mai geplante Neuwahlen wurden auf September verschoben.