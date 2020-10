Am Abend hat eine symbolische Ersatzveranstaltung für das Filmfestival von Cannes begonnen.

Das Festival wird unter strikten Hygienemaßnahmen in kleinem Rahmen abgehalten. Die Filmfestspiele finden normalerweise im Mai statt, waren in diesem Jahr aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. 56 Filme wurden virtuell vorgestellt.



Die Organisatoren erklärten, man habe Cannes nicht ganz ausfallen lassen wollen.



Bei der Ersatzveranstaltung werden insgesamt vier Kurzfilme gezeigt. Am Donnerstag wird die goldene Palme als Preis für den besten Film verliehen.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.