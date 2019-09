Bundesweit sind heute mehr als 8.000 historische Bauten, Parks und archäologische Stätten für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.

Anlass ist der Tag des offenen Denkmals, der mit einer zentralen Feier in Ulm eröffnet wurde und von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz organisiert wird. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr das Jubiläum 100 Jahre Bauhaus. Vielerorts stünden revolutionäre Ideen oder der technische Fortschritt im Fokus, teilte die Stiftung mit.



Brandenburgs Kulturministerin Münch würdigte den Tag als wichtigen Beitrag zum Erhalt des Kulturerbes. Parkanlagen, Schlösser, aber auch Kirchen, Industrieanlagen oder frühere Brauereien seien unser kulturelles Gedächtnis, das es zu bewahren gelte.



Der Tag des offenen Denkmals findet in Deutschland seit 1993 immer am zweiten Sonntag im September statt. Er ist der deutsche Beitrag zu den "European Heritage Days", den Europäischen Tagen des kulturellen Erbes. Diese finden in allen 50 Ländern Europas statt und umfassen insgesamt 70.000 Veranstaltungen. Die gemeinsame Initiative der Europäischen Kommission und des Europarates will auf die Vielfalt des europäischen Kulturguts aufmerksam machen.