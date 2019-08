Indigene Sprachen sind weltweit bedroht.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der "Gesellschaft für bedrohte Völker", die in Göttingen vorgestellt wurde. Demnach werden indigene Sprachen meist nur mündlich überliefert und nicht in der Schule unterrichtet. Außerdem würden Menschen, die sie sprechen, oft rassistisch diskriminiert. Das führt nach Angaben der "Gesellschaft für bedrohte Völker" dazu, dass Eltern ihre Kinder in der Mehrheitssprache erziehen. So wollen sie ihnen bessere Bildungs- und Aufstiegschancen ermöglichen. Nach Ansicht der Forschenden drohen durch diese Entwicklung Traditionen und die kollektive Identität ganzer Völker zu verschwinden.



Die Vereinten Nationen haben 2019 zum Jahr der indigenen Sprachen ausgerufen.