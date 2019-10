In der Vergangenheit sei die PIS-Partei deshalb nur "halb erfolgreich" bei dem Versuch gewesen, die Geschichte des Landes umzudeuten. Zwar sei der liberale Gründer des Museums des Zweiten Weltkriegs, Karol Nawrocki, von der Regierung abgesetzt und eine "sehr rechtslastige neue Direktion" eingesetzt worden. Damit habe die polnische PIS-Partei versucht, "das Patriotische, den polnischen Opfermythos" zu betonen. Und der langjährige Leiter des Museums der Geschichte der Polnischen Juden wurde gegen einen "sehr konservativen rechtslastigen Direktor" eingetauscht. Ob diese Versuche, andere geschichtliche Narrative zu schaffen, wirklich "auf die Empörung der Polen" durchschlügen, "das ist eine sehr viel komplexere Frage".

(imago / ZUMA / Omar Marques) Polen vor der Wahl - Machtwechsel unwahrscheinlich

Am Sonntag wird in Polen gewählt. Die regierende PiS kann mit über 40 Prozent rechnen – mit sozialpolitischen Umverteilungen hat sie sich das Vertrauen der Landbewohner und Liberalisierungsverlierer erkauft. Die Kandidatin der oppositionellen "Bürgerplattform" spricht von einem Wahlkampf der Gefühle.

Anknüpfen am Ethos Solidarność

Deutschland und Polen blickten derzeit "mit einer gewissen Faszination" auf das jeweilige Nachbarland. Allein die Tatsache, dass die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk auf einer Lesereise in Deutschland erfahren habe, dass sie den Nobelpreis gewonnen hat, zeige, wie groß das Interesse am jeweils anderen Land sei. Natürlich sei das jetzt eine andere Zeit als vor 30 Jahren - zu Zeiten der Solidarność-Bewegung. Aber es gebe den Versuch, am "Ethos Solidarność anzuknüpfen, Menschen aufzurufen, auf die Straßen zu gehen und ihren Protest zu äußern". Aber letztendlich seien das "Elitenbewegungen: Protest äußert sich stärker im Internet, in sozialen Medien", so Peter Oliver Loew im Dlf.

