Acht deutsche Städte bewerben sich als "Kulturhauptstadt Europas" für das Jahr 2025.

Das gaben die Kulturstiftung der Länder und die Kultusministerkonferenz bekannt. Im Einzelnen sind es Chemnitz, Dresden, Gera, Hannover, Hildesheim, Magdeburg, Nürnberg und Zittau. Die Entscheidung fällt in gut einem Jahr und wird in einem zweistufigen Verfahren getroffen. Bewertet wird unter anderem, inwieweit die Bewerbung nachhaltig die örtliche Kultur fördert. Auch die Bürgerinnen und Bürger sollen von Beginn an einbezogen werden. Die zweite Kulturhauptstadt 2025 stellt Slowenien.



Die letzte europäische Kulturhauptstadt aus Deutschland war 2010 Essen mit dem Ruhrgebiet. In diesem Jahr tragen Matera in Italien und Plowdiw in Bulgarien den Titel.