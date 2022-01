Mit einer Multimedia-Show eröffnet Novi Sad in Serbien das Kulturhauptstadt-Jahr. (dpa / AP Photo)

Die Veranstalter setzten dabei auf eine Multimedia-Show. Zum Ende der Veranstaltung meldeten sich von der Internationalen Raumstation der deutsche Astronaut Matthias Maurer und zwei russische Kosmonauten mit Friedensgrüßen und Glückwünschen für Novi Sad zu Wort.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, sollen bis zum Jahresende 1.500 Programme unter der Mitwirkung von 4.000 Kunstschaffenden realisiert werden. Den Titel einer Europäischen Kulturhauptstadt tragen in diesem Jahr auch Esch in Luxemburg und Kaunas in Litauen.

