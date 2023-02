Die Oper in Temeswar, in der eine Gala zur Eröffnung des Kulturhauptstadt-Jahres stattfindet. (IMAGO / ingimage / via imago-images.de)

Das Kulturhauptstadt-Jahr steht unter dem Motto "Shine your light" - Lass dein Licht leuchten. Geplant sind unter anderem Live-Konzerte, Kunst- und Theaterveranstaltungen. Zudem ist eine Ausstellung des aus Rumänien stammenden französischen Surrealisten Victor Brauner zu sehen.

Temeswar ist die dritte europäische Kulturhauptstadt in diesem Jahr, neben Veszprem in Ungarn und Eleusis in Griechenland.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.