Bayern hat offiziell den Vorsitz der neuen Kulturministerkonferenz übernommen.

Aus diesem Anlass kündigte der bayerische Wissenschafts- und Kunstminister Sibler in München an, den Föderalismus in der Kulturpolitik stärker zu betonen. Länder wüssten jeweils am besten, wie man Kunst und Kultur vor Ort erhalten und weiterentwickeln könne, sagte der CSU-Politiker. Der Bund könne in geeigneten Fällen ins Boot geholt werden.



Weiterer Schwerpunkt soll der Zugang zum kulturellen Angebot im ländlichen Raum sein. Wichtig bleibt den Angaben zufolge darüberhinaus der Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten und die Rückgabe von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut.