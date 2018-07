Der Präsident der Kultusministerkonferenz, Holter, ist gegen ein Handyverbot an Schulen wie in Frankreich.

Smartphones gehörten zur Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen, sagte der Linken-Politiker in Erfurt. Es sei wichtig, dass die Schüler Medienkompetenzen entwickelten. Seiner Ansicht nach sollten Schulen selbst entscheiden, wie sie die Nutzung von Handys regelten, betonte Holter.



Auch der Bundeselternrat lehnt ein generelles Handyverbot an deutschen Schulen ab. Der Vorsitzende der Dachorganisation der Landeselternvertretungen, Wassmuth, sagte der Deutschen Presse-Agentur, Handys oder Smartphones störten zwar den Unterricht, aber viele Schulen seien technisch noch nicht so gut ausgerüstet, als dass man gänzlich auf Mobiltelefone verzichten könne. Lehrer setzten oft das private Handy der Schüler für Internetrecherchen im Unterricht ein.



Hintergrund der Äußerungen ist ein Beschluss des französischen Parlaments. Dieses hatte gestern für ein erweitertes Handyverbot in Schulen votiert. Es gilt in allen Vor- und Grundschulen sowie in der Sekundarstufe I.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.