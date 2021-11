Die Generalsekretärin der Unesco, Audray Azoulay, ist in ihrem Amt bestätigt worden.

Zum Auftakt der Generalkonferenz wurde die Französin mit großer Mehrheit für eine zweite Amtszeit an der Spitze der Kulturorganisation der Vereinten Nationen gewählt. Azoulay war die einzige Kandidatin. Sie war erstmals 2017 zur Unesco-Generalsekretärin gewählt worden.



Die Unesco ist die UNO-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation. Azoulay hatte sich in ihrer ersten Amtszeit bemüht, politische Spannungen zwischen den Mitgliedstaaten zu mildern. Sie suchte zudem die Annäherung an Israel und die USA, die beide ihren Austritt aus der Unesco erklärt hatten.

