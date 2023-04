Kulturstaatsministerin Claudia Roth (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Das erklärte die Grünen-Politikerin im Kulturausschuss des Bundestages. Der Kulturpass richtet sich an Jugendliche, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden. Damit sollen sie im Wert von 200 Euro Karten für Kulturveranstaltungen wie Konzerte und Kinobesuche oder auch Musikinstrumente kaufen können, hieß es. Ausgeschlossen seien Käufe bei Online-Versandhäusern oder Streamingdiensten. Der Kulturpass solle ein Ausgleich für die Nachteile sein, die Jugendliche in der Corona-Pandemie erfahren hätten, erklärte Roth. Außerdem solle er die angeschlagene Kulturbranche unterstützen. Für den Kulturpass seien 100 Millionen Euro veranschlagt. Vorbilder für das Angebot gebe es in Frankreich, Spanien und Italien. Ende des Jahres soll ausgewertet werden, wie das Angebot angenommen wurde. Dann sei eine Verlängerung oder Ausweitung möglich, so Roth.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2023 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.