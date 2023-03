Die Gründe für die Vergiftungen von Schülerinnen und Studentinnen im Iran sind bisher nicht geklärt. (picture alliance / ZUMAPRESS / Rouzbeh Fouladi)

Iranische Medien wie die Tageszeitung "Shargh" zitierten aus dem Appell. Darin heißt es: Die Massenangriffe seien eine neue Katastrophe, die nichts anderes bezwecke, als Terror zu erzeugen und die Kosten für die selbstverständlichen Rechte der Mädchen in der Gesellschaft zu erhöhen. Die Unterzeichner forderten die Verhaftung und Bestrafung der Täter.

Die Ursache der Vergiftungen ist bisher unklar

Im Iran sind in den vergangenen drei Monaten Hunderte Schülerinnen und Studentinnen aus bisher ungeklärten Gründen vergiftet worden. Auch am Sonntag wurden neue Fälle mutmaßlicher Vergiftungen gemeldet. Betroffen war unter anderem ein Studentinnenwohnheim in der nordwestlichen Stadt Urmia sowie eine Schule in der Großstadt Tabris.

Kritik an der Führung des Landes

Am Wochenende hatten Eltern demonstriert und von der iranischen Regierung eine Erklärung für die Vergiftungen gefordert. Seit Monaten steht diese neben der klerikalen Führung im Land unter Druck. Die Frauenproteste im vergangenen Herbst hatten die politische Führung in die schwerste Krise seit Jahrzehnten gestürzt, auch die schwierige Wirtschaftslage bereitet vielen große Sorgen.

Die ersten Verdachtsfälle für Gasvergiftungen wurden bereits Ende November gemeldet, als die Proteste im Iran im vollen Gange waren. Die Hintergründe sind weitgehend unklar. Schülerinnen klagen über Schwindel, Übelkeit und Atemnot.