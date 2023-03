Die Gründe für die Vergiftungen von Schülerinnen und Studentinnen im Iran sind bisher nicht geklärt. (picture alliance / ZUMAPRESS / Rouzbeh Fouladi)

Wie die iranische Zeitung "Sharg" berichtet, unterzeichneten 500 Prominente einen Appell. Darin heißt es, die vorsätzlichen Massenangriffe seien eine Katastrophe, die nichts anderes bezwecke, als Terror zu erzeugen. Die Täter müssten verhaftet und bestraft werden.

Im Iran gibt es seit Monaten immer wieder Fälle von Vergiftungen an Mädchenschulen und in Wohnheimen von Studentinnen. Heute wurden weitere Fälle gemeldet. Am Wochenende hatten zahlreiche Eltern demonstriert und von der iranischen Regierung eine Erklärung gefordert.