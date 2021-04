Kulturstaatsministerin Grütters geht davon aus, dass die Rückgabe von in Deutschland befindlicher Raubkunst an Nigeria einen Dominoeffekt auslösen wird.

Im Deutschlandfunk sagte sie, ein solcher Effekt könnte nicht nur andere europäische Länder betreffen, sondern auch andere Kulturgüter, die nicht zu den sogenannten Benin-Bronzen gehören. Dort, wo ein Unrechtskontext eindeutig gegeben sei, sei man "maximal offen" für weitere Rückgaben. Die koloniale Vergangenheit Deutschlands sei bisher ein "blinder Fleck in unserer Erinnerungskultur" gewesen, sagte sie. Grütters kündigte an, weiter mit nigerianischen Zivilgesellschaftsorganisationen über die Möglichkeit zu beraten, einige Benin-Bronzen weiter im Original in Deutschland ausstellen zu können.

Im 19. Jahrhundert geraubt

Bei den Benin-Bronzen handelt es sich um hunderte Metalltafeln und Skulpturen, die seit dem 16. Jahrhundert den Königspalast des damaligen Königreichs Benin schmückten. Infolge der Kolonialisierung Ende des 19. Jahrhunderts wurden sie als Beutekunst nach Europa und in die USA gebracht. Die nigerianische Regierung hatte im vergangenen Jahr eine Rückgabe der Bronzen gefordert, die sich in zahlreichen deutschen Museen befinden. Nun wurde beschlossen, erste Bronzen aus deutschen Museen im nächsten Jahr an Nigeria zurückzugeben.

Lederer hofft auf Leihgaben

Berlins Kultursenator Lederer begrüßte, dass es nun in Deutschland erstmals gelungen sei, ausdrücklich die politische Bereitschaft zur Rückgabe von Benin-Bronzen zu bekunden. Er forderte zudem die Rückgabe aller Bronzen. Man müsse außerordentlich dankbar sein, wenn man künftig einige Bronzen als Leihgaben weiterhin in Berliner Museen zeigen könne. Die Rückgabe geraubter Kulturgüter könne und solle die kritische und umfassende Aufarbeitung der Geschichte des deutschen und europäischen Kolonialismus weiter befördern. Deutschland stehe noch am Anfang des Prozesses, nicht am Ende, sagte er.



