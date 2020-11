Nach Ermittlungsfortschritten zum Juwelenraub im Grünen Gewölbe in Dresden hat Kulturstaatsministerin Grütters sich generell positiv über die Sicherheitsvorkehrungen in deutschen Museen geäußert.

Die CDU-Politikerin sagte im Deutschlandfunk, bisher sei es auf hohem Niveau gut gelungen, Museumsgüter zu präsentieren. Man stehe jedoch vor dem Dilemma, dass Museen keine Hochsicherheitstrakte seien, sondern der Öffentlichkeit Kunstgenuss ermöglichen sollten. Man könne Clans nicht an der Museumstür abhalten. Stattdessen sei der Staat als Ganzes gefragt, um Strukturen der organisierten Kriminalität zu bekämpfen, betonte Grütters.

Clans mit neuem Beschäftigungsfeld?

Bei einem spektakulären Einbruch in der berühmten Dresdner Schatzkammer im November 2019 wurden Schmuckstücke von noch immer unbekanntem Wert entwendet. Gestern nahmen Ermittler drei Mitglieder des Berliner Remmo-Clans fest, denen eine Beteiligung an der Tat vorgeworfen wird. Ein weiteres Mitglied der Großfamilie war im Februar wegen des Diebstahls einer übergroßen Goldmünze aus dem Bode-Museum in der Hauptstadt verurteilt worden.



Grütters räumte Sicherheitsmängel auf der Berliner Museumsinsel ein. Dort hatten Unbekannte Anfang Oktober Dutzende Ausstellungsstücken mit einer ölhaltigen Substanz beschädigt. Die Museen hätten daraus gelernt und ihr Sicherheitskonzept verbessert. Zudem habe sie eine Sicherheitskonferenz des Deutschen Museumsbunds ausgerichtet, sagte die Staatsministerin. Dort gefasste Entschlüsse sollten zum Schutz der Museen jedoch nicht öffentlich breitgetreten werden.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.