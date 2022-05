Claudia Roth in Yad Vashem (Ilia Yefimovich/dpa)

Sie legte dort im Namen der Bundesregierung einen Kranz nieder. Roth sprach von tiefer Scham und Trauer um grausam Ermordete. Sie verneige sich vor den Opfern. Die Grünen-Politikerin kündigte an, sich mit aller Kraft dafür einzusetzen, dass Juden in Deutschland und Israel selbstbestimmt und in Frieden leben könnten.

Der Besuch war der Auftakt eines dreitägigen Antrittsbesuchs der Kulturstaatsministerin. Roth tauscht sich auch mit israelischen Künstlern sowie Vertretern der deutschen politischen Stiftungen aus. Es ist ihre zweite bilaterale Reise nach ihrem Antrittsbesuch in Frankreich.

