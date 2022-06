Debatte über Antisemitismus

Friedrichplatz Kassel: Das Banner des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi mit eindeutig antisemitischen Darstellungen wird mit einem Vorhang verhüllt. (IMAGO / Hartenfelser)

Roth erklärte, die bloße Verhüllung und die Erklärung des Künstlerkollektivs seien absolut inakzeptabel. Antisemitismus dürfe weder auf der Kunstausstellung noch in der deutschen Gesellschaft einen Platz haben. Das gelte auch für Rassismus und jede Form der Menschenfeindlichkeit, sagte die Kulturstaatsministerin. Der Entfernung des Wandbildes muss laut Roth eine Klärung darüber folgen, wie es dazu kommen konnte, dass das Bild mit antisemitischen Bildelementen dort installiert wurde.

Der Historiker Meron Mendel, der auch Direktor der Bildungsstätte Anne Frank ist, nannte es bereits gestern im Deutschlandfunk Kultur unzureichend, das Werk einfach zu verhüllen. Zitat: "Aus meiner Sicht muss nicht nur dieses Kunstwerk entfernt werden, und zwar komplett, sondern es muss auch diskutiert werden, inwiefern andere Arbeiten dieses Kollektivs überhaupt noch auf der Documenta ausgestellt werden sollen."

"Ganz klare antijüdische und antiisraelische Stellungnahme"

Die Kunsthistorikerin Insa-Christiane Hennen sagte im Deutschlandfunk Kultur , es handle sich bei dem Werk um eine ganz klare antijüdische und antiisraelische Stellungnahme, die an rassistische Karikaturen der Nazi-Zeit erinnere. Sie bezweifle, dass es mit der Verhüllung getan sei.

Hennen warf dem Künstlerkollektiv Taring Padi Provokation und kalkulierten Tabubruch vor. Wahrscheinlich werde damit das Ziel verfolgt, "uns in der Bundesrepublik in eine Zwickmühle zu bringen". Dabei gehe es um die Kunstfreiheit und die Frage einer Duldung von antisemitistischen Äußerungen.

Auschwitz Komitee fordert Aufklärung

Das Internationale Auschwitz Komitee forderte ebenfalls Aufklärung über das umstrittene Werk. Der Exekutiv-Vizepräsident des Auschwitz Komitees, Heubner sagte, Überlebende des Holocaust verfolgten die "desolaten Entwicklungen um die documenta 15" mit Fassungslosigkeit. Er betonte, die Hintergründe der Entstehung des Werkes müssten aufgedeckt werden. Die erniedrigende Darstellung jüdischer Menschen sei mit antisemitischen Klischees behaftet. Diese seien den Holocaust-Überlebenden sehr bekannt und erinnerten "an die finsteren Zeiten (...), in denen sie mit ähnlichen Zeichnungen ausgestoßen und gejagt wurden".

Vorwurf der fehlenden Dialogbereitschaft

Heubner kritisierte zugleich eine mangelnde Dialogfähigkeit der politisch und künstlerisch Beteiligten im Vorfeld der Documenta. Das habe zu einer "total verfahrenen und würdelosen Situation" geführt. Es sei höchste Zeit, ein Gespräch zu beginnen. Dabei müssten die Künstler gehört werden und erörtern, aus welcher Weltsicht die Bilder entstanden seien. Auch müsse seitens der Documenta öffentlich erklärt werden, warum die Bilder auf Widerstand und Ablehnung stießen.

Kollektiv sieht Werk als Teil einer Kampagne gegen Militarismus

Das Künstlerkollektiv Taring Padi bat um Entschuldigung "für die in diesem Zusammenhang entstandenen Verletzungen". Die Installation sei "Teil einer Kampagne gegen Militarismus und die Gewalt, die wir während der 32-jährigen Militärdiktatur Suhartos in Indonesien erlebt haben und deren Erbe, das sich bis heute auswirkt". Die Darstellung von Militärfiguren auf dem Banner sei Ausdruck dieser Erfahrungen. Soldaten seien daher als Schweine, Hunde oder Ratten zu sehen. Das Bild werde seit 2002 öffentlich gezeigt. Zitat: "Als Zeichen des Respekts und mit großem Bedauern decken wir die entsprechende Arbeit ab, die in diesem speziellen Kontext in Deutschland als beleidigend empfunden wird."

Auch Documenta-Chefin Schormann teilte mit, es gehe um die politische Protestbewegung Indonesiens. Man lasse sich zudem ein Kunstwerk vorab nicht zur Genehmigung vorlegen.

Kritik von vielen Seiten

Zuvor hatte es von vielen Seiten lautstarke Kritik gegeben Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, sagte, eine rote Linie sei überschritten. Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Knobloch, sagte, das Werk zeige blanken Judenhass. Die Ankündigung, das Gemälde teilweise zu verdecken, kritisierte Knobloch als "absurd". Der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Mendel, sagte, die Bilder ließen überhaupt keinen Interpretationsspielraum zu. Das sei klare antisemitische Hetze.

Das American Jewish Committee Berlin forderte die Entlassung der Documenta-Geschäftsführerin Schormann. Sie solle umgehend von ihren Aufgaben entbunden werden, erklärte AJC-Direktor Leemhuis.

Soldat mit Schweinsgesicht und Davidstern

Das umstrittene Banner zeigt unter anderem einen Soldaten mit Schweinsgesicht, der einen Davidstern sowie einen Helm mit der Aufschrift "Mossad" trägt. Eine weitere Figur wurde mit Schläfenlocken, Reißzähnen, Schlangenzunge, blutunterlaufenen Augen und einer SS-Rune auf dem Hut gezeichnet.

Auch der Podcast "Der Tag" befasst sich heute mit dem Streit um die Documenta, ebenso wie die Sendung "Kultur heute". Hören Sie außerdem einen Kommentar um 19.05 Uhr im Deutschlandfunk.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.