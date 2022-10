Klimabewegung

Kulturstaatsministerin Roth wendet sich klar gegen Angriffe auf Kunstwerke. (imago-images / Rüdiger Wölk)

Kunst für den Klimaschutz zu attackieren sei der ganz falsche Weg, schrieb die Grünen-Politikerin in einem Beitrag für das Magazin "Focus". Der Schaden sei groß und treffe die Falschen. Protest gehöre selbstverständlich zur Demokratie, so Roth. Sie verstehe auch sehr gut den Frust und Ärger gerade der jüngeren Generation. Allerdings werde bei den Aktionen eine Beschädigung zumindest billigend in Kauf genommen. Protest dürfe radikal sein, aber nicht willkürlich, so Roth.

Am vergangenen Sonntag hatten zwei Aktivisten in Potsdam ein Gemälde des Impressionisten Claude Monet angegriffen. Sie schütteten dabei Kartoffelbrei auf die schützende Glasscheibe vor dem Bild.

