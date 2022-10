Claudia Roth ist bekannt für ihre Streitbarkeit. (imago-images / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Das Kopftuch sei ein Symbol für ein verkommenes, zutiefst autoritäres System, sagte Roth dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Es werde aber als Zeichen der Ehre und Würde dargestellt von jenen, die selbst Ehre und Würde durch Repression, Korruption und brutale Gewalt schon lange verloren hätten. Bei den landesweiten Protesten gehe es den Menschen aber nicht nur ums Kopftuch, es gehe ihnen um eine andere Staatsform, betonte die Grünen-Politikerin.

Sie war in den Jahren 2010 und 2015 selbst in den Iran gereist und hatte dabei ein Kopftuch getragen, wie es die Gesetze des islamistischen Regimes vorschreiben. Roth führte aus, sie habe sich daran gehalten, weil sie die Besuche in dem Land nicht ihren männlichen Kollegen allein überlassen wollte. Sie würde es im Fall einer Einladung in den Iran wieder so handhaben.

