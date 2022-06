Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) am Grenzübergang der Republik Moldau und der Ukraine in Palanca (Kay Nietfeld/dpa)

Die Ukraine sei Teil der europäischen Familie und die europäische Union habe eine Verantwortung für das Land, sagte die Grünen-Politikerin im Deutschlandfunk . Eine mögliche Aufnahme in die EU sollte allerdings ihren normalen Weg gehen und nicht abgekürzt werden, so Roth. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte gestern einen Sondergesandten nach Berlin geschickt, um Gespräche mit der Bundesregierung über eine EU-Beitrittsperspektive für sein Land zu führen.

Roth verteidigte unterdessen den Kurs der Ampel-Koaltion mit Blick auf Waffenlieferungen an die Ukraine. Diese seien richtig. Allerdings sei die Debatte in Deutschland sehr verengt auf Rüstungsgüter. Es müsse auch um humanitäre Hilfe und Gelder für den Wiederaufbau gehen. So seien beispielsweise mehr als 375 kulturelle Einrichtungen seit Kriegsbeginn zerstört oder beschädigt worden, erklärte die Kulturstaatsministerin.

