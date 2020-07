Die feministische Forderung nach Gleichheit bedroht nach Einschätzung des Kulturtheoretikers Theweleit jede rechtsradikale oder rechte Männlichkeit in ihrem Kern.

Theweleit äußerte sich vor dem Hintergrund der jüngsten Drohschreiben gegen Politikerinnen wie Hessens Linken-Fraktionschefin Wissler, ihrer Parteikollegin Helm aus Berlin, aber auch der Kabarettistin und Schauspielerin Idil Baydar. Theweleit schrieb dem Deutschlandfunk, dass Weiblichkeit, die Gleichheitsansprüche stelle, unter ständiger Todesdrohung von rechter Männlichkeit stehe - und von manch anderer Sorte Männlichkeit auch. Die Welt habe hierarchisch organisiert zu sein, und Männer in diesen Hierarchien seien selbstverständlich oben. Rechte Männlichkeit – die sich immer bedroht fühle von allem "Unteren" (Frauen, Fremden, People of Color) betreibe ihre politisch argumentativ verbrämte Angstabwehr prinzipiell mit Gewalt. Der Begriff "Frauenfeindlichkeit" ist für Theweleit im Zusammenhang mit den rechtsradikalen Drohbriefen gegenüber Frauen daher eine "beschönigende Bezeichnung". (Den kompletten Wortlaut von Klaus Theweleit finden Sie am Ende des Beitrags).

"Frauen werden gezielt terrorisiert"

Die von den rechtsextremistischen Drohmails betroffene Linken-Fraktionschefin im Berliner Abgeordnetenhaus, Anne Helm, hatte zuletzt den Aspekt der Frauenfeindlichkeit in den Schreiben angeprangert. Helm sagte dem Deutschlandfunk, die E-Mails an sie enthielten "etliche sexistische Beleidigungen, die letzte auch Vergewaltigungsphantasien". Frauenfeindlichkeit gehöre eindeutig zu den Motiven des oder der Täter. Das werde nicht nur durch die Auswahl der Opfer deutlich. Die Täter schienen sich sehr sicher zu sein. Es sei zu befürchten, dass auch weiterhin die Quellen zu sensiblen Daten genutzt würden, um gezielt Frauen des öffentlichen Lebens zu terrorisieren. Die öffentliche Aufmerksamkeit scheint nach Einschätzung Helms dabei motivierend zu wirken.



Auch in der hessischen Affäre um NSU-2.0-Drohmails treten frauenfeindliche Motive immer stärker hervor, wie unser Hessen-Korrespondenten Ludger Fittkau berichtet. Er sagt, es gehe in mehreren Fällen um Frauen, die als öffentliche Personen und für ihr Engagement gegen Rechtsextremismus und Rassismus bekannt seien. Damit bezog er sich auf die Anwältin Seda Basay-Yildiz, die seit 2018 Drohmails mit dem Kürzel "NSU 2.0" erhielt. Hinzu kamen ab Februar die hessische Linken-Fraktionschefin Janine Wissler und zuletzt die Kabarettistin Baydar. In allen drei Fällen gab es unberechtigte Datenabfragen über die Frauen – jeweils von hessischen Polizeicomputern. Auch die Abgeordnete Helin Evrin Sommer erhielt eine "NSU 2.0"-Mail, wie die Linksfraktion im Bundestag am Dienstagabend mitteilte.

Auch Wissler ist Opfer sexistischer Beleidigungen

Nach Informationen, die dem Deutschlandfunk vorliegen, beinhalten auch die Drohschreiben an die Linken-Politikerin Wissler sexistische Beleidigungen. Sie selbst will sich zu diesem Aspekt nicht äußern. Derweil betont Fittkau mit Blick auf die aktuelle Sachlage: „Immer deutlicher wird damit auch, dass die Täter, die Zugang zu hessischen Polizeicomputer haben, neben rassistischen auch stark misogyne Tatmotive haben.“ Auch bei der Linken-Politikerin Helm wurden persönliche Daten genutzt. Sie sieht eine indirekte Verbindung zu den Vorkommnissen bei der hessischen Polizei, wie sie in der „Frankfurter Rundschau“ erläuterte.



Im Fall der Drohungen gegen die Bundestagsabgeordnete Martina Renner (ebenfalls "Die Linke") gibt es noch keine Belege dafür, dass persönliche Daten aus Polizeicomputern abgerufen wurden.



In Wiesbaden wird es voraussichtlich am kommenden Dienstag auf Antrag der Opposition im Landtag eine Sondersitzung des Innenausschusses zum Polizeiskandal geben. Der hessische Polizeipräsiden Münch trat bereits wegen des Skandals zurück.



--------------------------------------

Hier die Stellungnahme von Klaus Theweleit im Wortlaut:

"Frauenfeindlichkeit": Die betroffenen Damen mögen sich doch bitte nicht dumm oder naiv stellen, indem sie diese nichtssagende - und damit beschönigende – Bezeichnung benutzen für das, was rechtsradikale bzw. rechte Männlichkeit mit ihnen anstellt.



Was sie doch alle genau wissen: Die politische rechte Männlichkeit kann sich eine "ordentliche Welt" nur vorstellen als von Männern beherrschte. Die Welt hat hierarchisch organisiert zu sein; und Männer in diesen Hierarchien sind selbstverständlich oben. Wo Frauen - in welcher Weise immer - daran rütteln, kehren sie die Weltordnung (= Naturordnung) um. Frauen rütteln aber immer daran, einfach indem sie Gleichheit fordern. Die feministische Forderung nach Gleichheit bedroht rechte Männlichkeit im Kern; nicht nur, wenn sie von Frauen mit öffentlicher Bedeutung kommt, sondern von der Position "Frau" überhaupt. Rechte Männer, angsterfüllt, sind körperliche Antidemokraten, weil sie den Gedanken der Gleichheit nicht ertragen. Das müsste doch inzwischen langsam klar sein; und muss nicht in jedem Einzelfall neu „begründet werden; etwa wegen "sexistischer" Anwürfe. Diese Männlichkeit ist sexistisch auch wenn sie sich nicht sexuell äußert. Und auch der Polizeicomputer ist sekundär; ist nur ein spezieller Fall.



Nicht speziell ist dies: Rechte Männlichkeit – die sich immer "bedroht" fühlt von allem "Unteren": Frauen, Fremden, People of Color, betreibt ihre politisch argumentativ verbrämte Angstabwehr prinzipiell mit Gewalt; NSU 2.0, oder "die Deutschen" oder wie immer sie das nennen. Die Todesdrohung darin gilt nicht nur weiblichen Abgeordneten, sie gilt Frauen (und allen anderen Unteren insgesamt), sobald sie den Herrschaftsanspruch von "Männern, zur Herrschaft geboren", in Frage stellen. Einfach dadurch, dass sie sagen: uns gibt es auch; auf demselben Level wie euch. Und auch die Kinder gibt es. Was heute genau alle wissen können: Weiblichkeit, die Gleichheitsansprüche stellt, steht unter ständiger Todesdrohung von rechter Männlichkeit; und von manch anderer Sorte Männlichkeit auch. Wie ichs auch wende: "Frauenfeindlichkeit" scheint mir ein reichlich nettes Wort dafür.