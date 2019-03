Die Kultusminister der Länder sind in Berlin zu Beratungen über den Umgang mit Kolonialkunst zusammengekommen.

Ziel des Treffens ist es, klare Regelungen für die Rückgabe von Museumsstücken zu finden, die in der Kolonialzeit von deutschen Beamten in Afrika oder im pazifischen Raum geraubt wurden. Mit konkreten Ergebnissen wird zunächst aber nicht gerechnet.



Noch vor dem Treffen wurde bekannt, dass Deutschland eine von Namibia geforderte Kreuzsäule an das Land zurückgeben will. Im Februar hatte bereits Baden-Würtemberg eine Peitsche und eine Bibel an Namibia zurückgegeben.



Weitere Themen der Kultusministerkonferenz sind der Umgang mit NS-Raubkunst und mit rechtspopulistischen Angriffen auf die Kunst- und Meinungsfreiheit.