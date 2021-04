Die Kultusminister der Länder beraten heute über das weitere Vorgehen an den Schulen.

In neun der 16 Bundesländer gehen am Sonntag die Osterferien zu Ende. In Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz ist bereits wieder Unterricht, in Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland beginnt er heute. Hamburg hatte keine Osterferien und in Hessen und Schleswig-Holstein dauern die Ferien noch bis Ende kommender Woche. Das Gespräch diene auch der Vorbereitung des nächsten Bund-Länder-Treffens am Montag, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.