Die Kultusminister der Länder erwarten in den kommenden Jahren einen erheblichen Lehrermangel.

Bis 2030 müssten jährlich im Durchschnitt rund 32 000 Lehrkräfte eingestellt werden, heißt es in einer Prognose der Kultusministerkonferenz, aus der die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland zitieren. Diesem Bedarf stünden aber nicht genügend Bewerber gegenüber. Jedes Jahr könnten hunderte Lehrerstellen unbesetzt bleiben, so die Befürchtung der Kultusminister. Sie wollen darüber ab heute auf einer zweitägigen Konferenz in Berlin beraten.



Dem Bericht zufolge fehlen vor allem in Ostdeutschland Lehrkräfte. Engpässe erwarten sie vor allem in Berufsschulen und im Bereich Sonderpädagogik. Auch in Grundschulen gebe es erhebliche Schwierigkeiten, Stellen zu besetzen. Für Westdeutschland erwarten die Kultusminister dagegen insgesamt einen leichten Überschuss an Bewerbern in den nächsten Jahren.