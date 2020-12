Die Bildungsminister der Länder stellen sich angesichts der Corona-Pandemie auf Schulschließungen ein. Wenn die Regierungschef der Länder am Wochenende einen harten Lockdown beschließen sollten, seien die Kultusminister bereit, ihren Teil beizutragen, sagte KMK-Präsidentin Hubig.

Wenn es notwendig sein sollte, müsse es auch Einschränkungen des Regelbetriebs an den Schulen geben, meinte Hubig, die Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz ist. Zugleich sprach sie sich aber gegen längere Weihnachtsferien aus. Stattdessen plädierte sie für Wechsel- oder Fernunterricht.



Für Fernunterricht ist auch die Grünen-Vorsitzende Baerbock. Ab der kommenden Woche sollten nicht nur Läden schließen, sondern auch Schulen ab Klasse 7 auf Fernunterricht umstellen, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Für jüngere Schüler müsse man die Präsenzpflicht aufheben.



Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig kann sich komplette Schulschließungen vor Weihnachten nicht vorstellen. Vor allem Grundschulen, aber auch Kitas, müssten bis zum Ferienbeginn offen bleiben, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Das sei vor allem für Eltern, die in der Pflege oder in Krankenhäusern arbeiteten, eine große Entlastung. Wenn sich die Regierungschefs der Länder aber angesichts der besorgniserregenden Corona-Zahlen auf strengere Maßnahmen einigen, dürfte das auch für die Schulen nicht ohne Folgen bleiben.

Thema sorgt für Kontroversen

Kaum eine Maßnahme zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus wird so heftig diskutiert wie die mögliche Schließung von Schulen. Warnungen kommen von Kinderhilfsorganisationen. Der Geschäftsführer von Unicef Deutschland, Schneider, warnte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" nicht nur vor einer Gefährdung der Bildungserfolge: "Kinder verlieren durch einen Stopp des Unterrichts auch einen Ort, an dem sie unterstützt werden, Schulmahlzeiten erhalten und geschützt sind." Das Deutsche Kinderhilfswerk erklärte, mit einer Aussetzung der Schulpflicht oder einer Verlängerung der Schulferien werde ebenso wie mit Kita-Schließungen das Recht auf Bildung ausgehebelt.



Viele Lehrer und Eltern sehen das offenbar anders. Der Deutsche Lehrerverband plädierte für erneuten Distanzunterricht. Es sei klar, dass die Schulen bei der angestrebten Kontaktreduzierung ihren Beitrag leisten müssten, sagte Verbandspräsident Meidinger im NDR-Hörfunk. Die Vorsitzende der nordrhein-westfälischen Landeselternkonferenz, Staar, nannte in der "Rheinischen Post" eine Verlängerung der Ferien bis zum 10. Januar eine gute Lösung. Voraussetzung müsse aber ein Stillstand des gesamten öffentlichen Lebens sein.

