Nach dem Aus für den Nationalen Bildungsrat wollen die Länder ein ähnliches Gremium ohne Beteiligung des Bundes einrichten.

Das erfuhr unser Hauptstadtstudio am Rande der Kultusministerkonferenz in Berlin. Demnach einigten sich die Minister auf die Schaffung eines Expertenrats, der die Länder in Sachen Bildung beraten und Empfehlungen entwickeln soll. Die baden-württembergische Kultusministerin Eisenmann sagte dem Deutschlandfunk, man nehme damit die Grundidee des Nationalen Bildungsrats auf. Dieser Variante hätten sich auch die SPD-Länder anschließen können. Es sei nicht richtig, dass der Bund Vorgaben mache und die 16 Bundesländer diese dann umsetzen sollten, betonte Eisenmann.



Die Idee eines Nationalen Bildungsrats war am Widerstand Bayerns und Baden-Württembergs gescheitert, die zu großen Einfluss des Bundes auf ihre Politik befürchteten.



Die Kultusminister verständigten sich bei ihrem Treffen auch darauf, möglichst schon im März einen Staatsvertrag der Länder abzuschließen, damit die Schülerleistungen über Bundesländergrenzen hinweg besser vergleichbar werden.