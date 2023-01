Lehrermangel

An deutschen Schulen fehlen nach Angaben des Lehrerverbandes zwischen 32.000 und 40.000 Lehrkräfte. (EyeEm / Gualtiero Boffi)

Die Universitäten seien aufgerufen, mehr Studienplätze zur Verfügung zu stellen, sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Busse, der "Bild am Sonntag". Zudem müsse durch zielführende Beratungen dafür gesorgt werden, dass mehr Lehramtsstudierende ihre Ausbildung erfolgreich abschlössen. Busse schlug zudem vor, das Lehrpersonal an Schulen durch den Einsatz von Erziehern, Sozialarbeitern und Psychologen zu entlasten. Der Präsident des deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, regte an, Lehrer von Verwaltungsaufgaben zu entbinden. So sollten zum Beispiel professionelle IT-Techniker Computer warten und Software-Updates durchführen.

Nach Angaben des Lehrerverbandes fehlen in Deutschland derzeit bis zu 40.000 Lehrer. Die Politik müsse hier dringend Anreize schaffen, um den Beruf wieder attraktiver zu machen, hieß es.

