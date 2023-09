Verbraucherzentrale

Kunden berichten über Probleme mit neuen Debitkarten. (imago images / ZUMA Wire / Karol Serewis)

Nach einem Aufruf hätten sich fast zweitausend gemeldet. Demnach werden die Karten in Geschäften, im Hotel, beim Bargeldabheben an der Ladenkasse oder im Ausland oft nicht akzeptiert. Zudem gebe es Schwierigkeiten bei Behörden, in Kliniken oder im Online-Handel. Auch Türen zu Bankautomaten ließen sich mitunter nicht öffnen. Die US-Unternehmen wiesen die Kritik in der geäußerten Schärfe zurück. Man arbeite daran, dass auch die wenigen verbliebenen Kleinhändler in Deutschland die Karten akzeptierten, hieß es.

Banken und Sparkassen führen Debitkarten derzeit vielfach als Standardprodukte ein. Sie dienen als Ersatz für die früheren EC-Karten. Sie sollen die Funktionen von Giro- und Kreditkarten vereinen. Zudem hatte Mastercard zum 1. Juli die internationale Zahlfunktion "Maestro" abgeschafft.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.