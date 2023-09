Proteste von Kliniken

Bundesweiter Protesttag Krankenhausgesellschaft (Joerg Carstensen/dpa)

Die wirtschaftliche Lage sei in vielen Kliniken dramatisch, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der NRW-Allianz für die Krankenhäuser, zu der sich zahlreiche Verbände zusammengeschlossen haben. Die Demonstranten forderten einen dauerhaften Inflationsausgleich und die vollständige Finanzierung der Tarifsteigerungen im Jahr 2024 von rund zehn Prozent. Der Protest war Teil bundesweiter Aktionen. Demonstrationen sind unter anderem auch in Hannover, Frankfurt am Main und Stuttgart geplant. In Berlin findet die zentrale Kundgebung statt - unter dem Motto "Stoppt das Krankenhaussterben!"

Gesundheitsminister Lauterbach lehnt zusätzliche Bundesmittel für die Kliniken allerdings ab. Für die schwierige Finanzlage machte er die Länder verantwortlich. Hätten sie die Investitions-Kosten in der notwendigen Höhe bezahlt, hätten die Krankenhäuser auch jetzt noch genug Geld, sagte Lauterbach im ZDF.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.