Bei einer Kundgebung der Demokratiebewegung in Hongkong ist es zu neuen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.

Sicherheitskräfte räumten den Ort der Veranstaltung vor einer Polizeiwache in der Innenstadt. Dabei setzte die Polizei Pfefferspray ein.



In der Sonderverwaltungszone gibt es seit Monaten Proteste gegen eine befürchtete zunehmende Einflussnahme der chinesischen Regierung. Die Kundgebungen hatten sich ursprünglich gegen ein geplantes Gesetz für Auslieferungen nach China gerichtet. Laut einem Bericht der Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" will Hongkongs Regierungschefin Lam heute den endgültigen Verzicht auf das Gesetz verkünden. Die Hongkonger Börse gab nach der Veröffentlichung des Berichts um drei Prozent nach.



Morgen reist Bundeskanzlerin Merkel zu einem Besuch nach China. Hongkongs Protestführer baten die Kanzlerin in einem offenen Brief um ein Treffen und um Unterstützung.