Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Ostermärsche der Friedensbewegung aus.

60 Jahre nach dem ersten Ostermarsch in Deutschland müssen in diesem Jahr alle geplanten Kundgebungen und Aktionen in bundesweit mehr als 90 Orten abgesagt werden. Stattdessen werde an einem Konzept für einen "virtuellen Ostermarsch" gearbeitet, sagte ein Sprecher des Netzwerks Friedenskooperative in Bonn dem Evangelischen Pressedienst. Details stünden noch nicht fest.



Die Ostermärsche der Friedensbewegung entstanden Ende der 50er Jahre in Großbritannien. Der erste Ostermarsch in der Bundesrepublik wurde 1960 in der Lüneburger Heide veranstaltet, wo mehr als tausend Menschen gegen die deutsche Wiederbewaffnung und eine Ausrüstung der Bundeswehr mit Atomwaffen protestierten.