Deutsche Großstädte

Kundgebungen für Solidarität, Gerechtigkeit und Klimaschutz

In mehreren deutschen Großstädten haben Kundgebungen für mehr Solidarität, Gerechtigkeit und Klimaschutz begonnen. In Hannover demonstrierten nach Angaben der Polizei rund 1.500 Menschen. Auch in Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Düsseldorf und Stuttgart gingen mehrere Tausend auf die Straße.

22.10.2022