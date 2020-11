In Belarus haben erneut Tausende Menschen gegen Staatschef Lukaschenko protestiert. Die größten Kundgebungen gab es in der Hauptstadt Minsk. Dort versammelten sich Demonstranten zunächst in ihren Wohnvierteln und schlossen sich dann zu größeren Protestzügen zusammen. Es habe mehr als 120 Festnahmen gegeben, meldet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf die Menschenrechtsgruppe Wesna.

Medien berichteten über den Einsatz von Tränengas. In Videos ist zu sehen, wie Uniformierte auf Menschen am Boden einprügeln.



Auch in anderen Städten gab es Proteste. Sie dauern seit der umstrittenen Präsidentenwahl am 9. August an.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.