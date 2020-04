Trotz der Corona-Pandemie hat es gestern in Stuttgart und Hamburg kleinere Demonstrationen gegeben.

In Hamburg hielt das Bündnis "Seebrücke" Mahnwachen für die Evakuierung der Flüchtlingslager in Südeuropa. Mit polizeilicher Erlaubnis standen an den vier Eckpunkten der Binnenalster mehrere Personen und hielten entsprechende Banner hoch. In Stuttgart versammelten sich rund 50 Demonstranten auf dem zentralen Schlossplatz, um gegen die Einschränkung der Grundrechte in der Corona-Krise zu protestieren. Die Kundgebung war von der Stadt zunächst verboten und dann - nach einer Eil-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts - doch genehmigt worden. Die Teilnehmenden mussten einen Mindestabstand von 1,50 Meter wahren.



Auch in Berlin gab es eine Kundgebung, die allerdings nicht genehmigt war. Am Rosa-Luxemburg-Platz löste die Polizei eine Demonstration auf, an der sich mehrere Hundert Menschen beteiligt hatten. Sie protestierten ebenfalls gegen die Einschränkung ihrer Grundrechte. Die meisten von ihnen verließen freiwillig den Platz, als die Polizei sie dazu aufforderte.



(Az. 1 BvQ 37/20)