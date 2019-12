Kundgebungen in Hongkong fortgesetzt

In Hongkong haben Demonstranten ihre Proteste gegen die Regierung fortgesetzt und sind erneut durch Einkaufszentren gezogen. In Sprechchören forderten sie mehr Demokratie in der chinesischen Sonderverwaltungszone.

Die Polizei patroullierte durch Geschäfte. Ein Gebäude musste schließen, nachdem die Einsatzkräfte mit Tränengas versuchten, Menschenmengen auseinander zu treiben.



Erst gestern war es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten gekommen. Aktivisten hatten in Hongkong Straßensperren errichtet. Nach Angaben der Behörden wurden Zivilfahnder angegriffen. Daraufhin habe die Polizei Tränengas und Schlagstöcke eingesetzt. 25 Menschen seien verletzt worden. Die Demonstrationen dauern seit mehr als einem halben Jahr an.