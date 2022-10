"Solidarisch durch die Krise"

Mehrere tausend Menschen demonstrieren in Berlin für eine soziale und ökologisch nachhaltige Politik. (IMAGO / epd / IMAGO / Christian Ditsch)

Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich daran rund 24.000 Menschen. Allein 6.000 gingen in Berlin auf die Straße. Auch in Düsseldorf, Dresden, Frankfurt am Main, Hannover und Stuttgart riefen die Demonstranten zu einer solidarischen Politik auf. Statt Entlastungen nach dem Gießkannenprinzip brauche es gezielte Maßnahmen für diejenigen, denen es am Nötigsten fehle, erklärten die Organisatoren, zu denen der Deutsche Gewerkschaftsbund und mehrere Sozial- und Umweltverbände gehören. Das Bündnis forderte unter anderem massive Investitionen in erneuerbare Energien. Für einen fairen Lastenausgleich müssten außerdem Übergewinne abgeschöpft und große Vermögen besteuert werden, hieß es.

"Viele Menschen in schwieriger Lage"

Die Präsidentin des Sozial- und Wohlfahrtsverbandes Volkssolidarität, Karawanskij, sagte im Deutschlandfunk , Preissteigerungen und hohe Energiekosten hätten viele Menschen in eine sehr schwierige Lage gebracht. Das führe zu zunehmender Unzufriedenheit. Die Menschen bräuchten Solidarität und einen Schutzschirm für ihre Daseinsvorsorge. Das sei das Anliegen der heutigen Demonstrationen.

Scholz sichert Unterstützung zu

Bei einem Landesparteitag der bayerischen SPD in München sicherte Bundeskanzler Scholz den Bürgern und Unternehmen die volle Unterstützung zur Bewältigung der hohen Energiekosten zu. Man werde viel Geld einsetzen, um mit der Strompreisbremse und der Gaspreisbremse dafür zu sorgen, dass man gemeinsam durch diese Zeit komme. Zu dieser Entlastung werde der Wirtschafts-Stabilisierungsfonds in Höhe von 200 Milliarden Euro spürbar beitragen.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.