Die Stadt Düsseldorf gibt ein Gemälde des Malers Emil Nolde an die Familie des rechtmäßigen Besitzers zurück.

Es handelt es sich um ein zweiseitiges Werk aus dem Jahr 1919, wie die Landeshauptstadt mitteilte. Es zeige auf der einen Seite eine sizilianische Landschaft, auf der anderen Seite ein Frauenporträt mit dem Titel "Schauspielerin". Das Bild habe sich bislang im Düsseldorfer Kunstpalast befunden, hieß es.



Jetzt werde es an die Erben des jüdischen Holzhändlers Curt Schueler (1877-1962) zurückgegeben. Mit deren Hilfe sei ermittelt worden, dass ihr Großvater das Gemälde nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wegen bereits spürbarer Verfolgungen "zu einem nicht angemessenen Kaufpreis" habe veräußern müssen.



Die Eheleute Hilda und Curt Schueler erhielten 1942 den Deportationsbefehl. Ihnen gelang jedoch die Flucht nach Schweden. Für das Bild erhielten sie beziehungsweise ihre Erben später von der Bundesrepublik eine Entschädigungszahlung.



Die Nationalsozialisten hatten die Kunst von Emil Nolde (1867 - 1956) als"entartet" bezeichnet, dennoch äußerte sich der Maler antisemitisch und war sogar Mitglied in der NSDAP. Diesen Widerspruch nahm im April eine Ausstellung im Hamburger Bahnhof in Berlin auf. Bundeskanzlerin Merkel entfernte daraufhin zwei Nolde-Bilder aus ihrem Arbeitszimmer.