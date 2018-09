Kunst in Berlin

Kulturstaatsministerin Grütters wirbt für Offenheit gegenüber dem umstrittenen Kunstprojekt einer temporären Grenzmauer in Berlin.

Sie sagte der Deutschen Welle, man müsse auch der Kunst die Möglichkeit einräumen, zu provozieren und unbequem zu sein. Das Projekt geht nach Medienberichten auf eine Idee des russsischen Künstlers Ilya Khrzhanovsky zurück. Demnach soll vom 12. Oktober bis zum 9. November in Berlin ein ummauertes Stadtareal entstehen, mit Grenz- und Visakontrollen rund um die Staatsoper Unter den Linden. Berliner Bürger und eine Reihe von Prominenten kritisieren das Vorhaben in einem Offenen Brief, der Kultursenator befürwortet es.



Die Kulturstaatsministerin räumte ein, ein solches Großprojekt könne eine Zumutung sein für den einen oder anderen, aber es könne auch ein Weltereignis werden. Das Projekt wird nicht mit Geldern aus dem Etat der Staatsministerin gefördert, wie ihre Pressestelle uns bestätigte.