Kunst in Urzeiten

Eine neue Studie im Fachjournal PNAS liefert einen weiteren Beleg dafür, dass Neandertaler schon künstlerisch aktiv waren.

Forschende aus Spanien, Frankreich und Deutschland haben die Farbschichten auf Stalagmiten in einer Höhle in Südspanien noch einmal analysiert und schließen aus, dass diese sich natürlich gebildet haben könnten. Es seien verschiedene Sorten von Farbpigmenten, die außerdem zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgetragen worden seien, heißt es. Wahrscheinlich seien über mehrere tausend Jahre immer wieder Neandertaler in die Höhle gekommen, um die Stalagmiten zu bemalen.



Diese Malereien sind laut den Forschenden nur eingeschränkt mit den Höhlenmalereien des modernen Menschen zu vergleichen. Aber sie deuten darauf hin, dass auch Neandertaler schon eine kreative Schaffenskraft hatten.

