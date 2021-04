Die italienische Sängerin und Schauspielerin Milva ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Das berichten zahlreiche italienische Medien unter Berufung auf die Familie. Die Karriere der Künstlerin begann Anfang der 60er Jahre in Italien. In Deutschland wurde sie Ende der 70er Jahre mit deutschsprachigen Chansons bekannt. Zu ihren erfolgreichsten Liedern gehörte "Freiheit in meiner Sprache" und "Hurra, wir leben noch". Außerdem wirkte sie in mehreren Spielfilmen mit.

