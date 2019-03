Der Kunstmaler und frühere sogenannte "Meisterfälscher" Wolfgang Lämmle ist tot.

Wie seine Tochter mitteilte, starb er im Alter von 77 Jahren in Australien an den Folgen einer schweren Krankheit. Lämmle hatte sich selbst als "Maler des Lichts" bezeichnet. Einer breiten Öffentlichkeit wurde er wegen seiner fast perfekten Kopien berühmter Künstler bekannt. 1992 befand das Langericht Stuttgart ihn für schuldig, mehr als 100 Gemälde, Zeichnungen und Grafiken gefälscht und teilweise über Galerien und Auktionshäuser verkauft zu haben. Darunter waren Kopien der Werke von Künstlern wie Max Liebermann, Käthe Kollwitz und Karl Schmidt-Rottluff. Lämmle wurde zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt.



Nach dem Urteil wanderte er zunächst nach Frankreich aus, seit 2006 lebte er in Australien.