Der amerikanische Pop-Art-Künstler Mel Ramos ist tot.

Er sei bereits am Sonntag im kalifornischen Oakland an Herzversagen gestorben, teilte der New Yorker Galerist Louis Meisel mit, der jahrzehntelang mit dem Künstler zusammengearbeitet hatte. Ramos wurde 83 Jahre alt.



Er war einer der bedeutendsten US-Vertreter der Pop-Art. Berühmt wurde er in den 60er Jahren mit Persiflagen von Werbung. Auf seinen Bildern räkeln sich Pin-Up-Girls auf riesenhaften Colaflaschen und Zigarettenpackungen.