Bei einer internationalen Razzia gegen den Handel mit gestohlenen Kulturgütern sind weltweit mehr als hundert Verdächtige festgenommen worden.

Zudem habe man etwa 19.000 Gegenstände beschlagnahmt, teilte Interpol in Lyon mit. Den Angaben zufolge handelt es sich um Artefakte, die weltweit aus Museen und archäologischen Stätten entwendet worden waren, darunter historische Münzen und Waffen, Fossilien und Gemälde. An dem von Interpol, Europol und der Weltzollorganisation koordinierten Polizeieinsatz waren 103 Staaten beteiligt. Gut die Hälfte der sichergestellten Kulturgüter war in Internetportalen zum Verkauf angeboten worden.



Fast 1.000 Gegenstände wurden allein auf dem Flughafen von Kabul sichergestellt, von wo sie nach Istanbul gebracht werden sollten. In Madrid wurden wertvolle präkolumbianische Funde entdeckt.