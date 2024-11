Missbrauch

Anlässlich des Europäischen Tags zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt sind am kommenden Montag verschiedene Aktionen geplant. (imago / McPHOTO)

Unter dem Titel "Mitten unter uns" werden dafür Figuren aus Holz, die menschlichen Silhouetten entsprechen, in den Bänken platziert. Den Opfern sei nicht anzusehen, welches Leid sie erlitten hätten, heißt es. Ziel sei es, das dennoch sichtbar zu machen.

Kommende Woche ist der vom Europarat initiierte "Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt". Initiativen, Behörden und Organisationen planen dafür Aktionen. Die Polizei etwa bietet Aufklärung und Präventionstipps an. Es gebe viele Situationen, in denen Kinder zu Opfern werden könnten, heißt es, sei es die Umkleide im Sportverein, bei der Nachhilfestunde, bei Online-Computerspielen oder in Sozialen Medien. Die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz rief zum raschen Handeln im digitalen Bereich auf. Es seien vielfältige und umfassende Maßnahmen nötig.

