Es ist die 60. Ausgabe der Ausstellun. Sie dauert bis zum 24. November. Eingeladen sind mehr als 300 Künstler, die ihre Arbeiten präsentieren. Daneben sind gut 80 Länder mit eigenen nationalen Beiträgen vertreten. Die Schau setzt sich in diesem Jahr mit den Themen Migration und Exil auseinander. Die Kunstbiennale gilt neben der documenta in Kassel als wichtigste Präsentation zeitgenössischer Kunst und zieht Gäste aus aller Welt an. Im Rahmen der Ausstellung werden mehrere Auszeichnungen vergeben, darunter der Goldene Löwe.

